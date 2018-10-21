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Can boğazdan gelir ama aynı boğazdan da çıkar!

Halkımızın dilindeki bu söz, ortalığı kasıp kavuran yanlış beslenme ve obezliğe adeta asırlar öncesinden ikazda bulunuyor. Günümüzün en önemli konularından biri sağlıklı beslenme haline geldi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:59
Can boğazdan gelir ama aynı boğazdan da çıkar!


Neleri, nasıl, ne ölçüde, nasıl pişirerek, nelerle birlikte yemeliyiz de sağlıklı beslenelim. Muhtemel hastalıklardan kurtulalım. Daha önce bazı hususlara dikkatinizi çekmiştik.

Gerçi bir kalemde, sayfayı doldurup da aşacak, kitaplaşacak kadar konu var ama, hadi bugün birkaç önemli noktaya daha vurgu yapalım.

Yüksek ısı zarar

Yemeklerinizi çok yüksek ısıda pişirmemelisiniz. Yemekler düşük ısıda, uzun sürede pişirilmelidir. Sağlığınıza önem veriyor, kilo almak istemiyorsanız malzemeleri çiğ olarak hepsi birlikte tencere veya tepsiye koyup, ocakta ya da fırında pişirebilirsiniz. Önceden nebati yağda, margarinde soğan veya biber öldürme gibi yöntemler doğru olmaz.

Yemeklerinizi unlu terbiye yaparak hazırlamamalısınız.

Güveç yaparken önce tencerede kavurup, sonra fırında pişirmek yanlış bir yöntemdir! Mümkünse basınçlı (düdüklü) tencerede veya fırında pişirme tercih edilmelidir!

Folyolar, yanmaz kağıtlar

Ağır ateşte tabir edilen pişirme süresi çok fazla uzadığında ısı derecesi arttıkça, belki yemeğinize lezzet katmış oluyorsunuz ama yemekteki faydalı vitamin ve mineralleri öldürüyor, yemeğin glisemik indeksini yükseltiyorsunuz.

Yemeklerinizi cam, çelik, ateşe dayanıklı porselen veya emaye kaplı dökme demir tencerede ve tepsilerde pişirmelisiniz.

Alüminyum veya teflon tencere tavalardan, mikro dalga fırınlar sağlığınıza zararlıdır. Hatta kanserojendir. Pişirme esnasında alüminyum folyo, yanmaz pişirme poşeti ya da yağlı kağıt gibi kimyasal sanayi ürünlerini kullanmaktan kaçınmalısınız. Sanayiciler elbette, ürünlerini övecek, hayatınızı kolaylaştırdıklarını söyleyecek, reklamlar yapacaklar!

En iyisi buğulama

Bir alışkanlığınızı daha bozacağız ama, sağlığınızı düşünüyorsanız çare yok; kızgın yağda balık ya da etler, sos veya una bulandırılarak veya bulandırmadan kızartılmamalı.. N’apcaz peki derseniz; pek ağız tadınıza uymasa da, kızartma kısık ateşte, az zeytinyağı veya tereyağı ile yapılabilir. Aslında en iyisi buğulamadır, en sağlıklısıdır.

Yemeklerinizi pişirirken çok az su koymakla, hem besin değerlerini korur, hem de daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Birkaç günü aradan çıkarmak faydalı değil

Şimdi bazı hanımlar “Bize iş çıkarıyorsunuz” diye belki isyan edecekler. Fakat doğrusunu söylememiz gerek: Yemeğinizi ailenize o gün yetecek kadar yaparsanız, hem tazeliğini hem besin değerini korursunuz. Fazla yapıp birkaç günü aradan çıkarmak için aynı yemeği defalarca dolaba koyup çıkartmak, her seferinde ısıtmak tehlikelidir, kesinlikle yapılmamalıdır.

Tuz alırken, Çankırı’nın kristal kayatuzu mağaralarından çıkarılan kristal tuzları tercih edin. Himayala tuzu diye paranızı ithalata vermeyin. Binlerce yıllık tuz mağaralarımızdan çıkartılan iri taneli doğal kristal kayatuzunu tercih edin. Deniz kirliliğinden dolayı deniz tuzlarından uzak durun. Kristal kayatuzunu porselen başlıklı cam veya ahşap değirmende öğüterek ve az miktarda kullanırsanız ne güzel..

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:59
  1. Çankırı
  2. yemek
  3. doğru yemek pişirme yöntemi
  4. buğulama
  5. yemek ısıtmak zararlı mı
  6. sağlıklı yemek

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