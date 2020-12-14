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Aktüel "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına minik öğrencilerden destek
Aktüel

"Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına minik öğrencilerden destek

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:48:01 -
"Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına minik öğrencilerden destek

KASTAMONU (AA) - Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına 8, 10 ve 14 yaşındaki öğrencilerden destek geldi.

Öğretmenleriyle birlikte derneği ziyaret eden 8 yaşındaki Akın Ayhak, 10 yaşındaki Nisa Naz Yılmaz, 14 yaşındaki Elif Ekmekçi, mektupları ve yaptıkları resimleri Derneğin Şube Başkanı Berat Satıoğlu'na teslim etti.

Akın Ayhak, AA muhabirine Azerbaycan'ı çok sevdiğini belirterek "Böyle bir kampanya olduğunu duydum, resim yaptı. Azerbaycan'daki asker ağabeylerime bu resmi yollayacağım." dedi.

Nisa Naz Yılmaz ise Azerbaycan'a destek olmak için resim yaptığını ve mektup yazdığını söyledi.

Elif Ekmekçi de Azerbaycan'ı her zaman desteklediğini vurgulayarak "Onların her zaman yanındayız. Onlara sevgilerimizi gönderiyoruz, yalnız değiller." ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Berat Satıoğlu, özellikle 8 yaşındaki Akın Ayhak'ın çizdiği resmin kendisini çok etkilediğini anlatarak, "İki devlet bir millet meselesinin özü esas bu. Bunun en güzel yansıması oldu. Küçük bir kardeşimizin bu hissiyatını hem resme hem de mektuba dökmesi burada bize teslim etmesi bizi son derece memnu etti." dedi.



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