Can Ataklı'dan büyük rezillik! Böyle skandal görülmedi

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinin müzmin AK Parti muhalifi kalemşörlerinden Can Ataklı, yine "Kişi kendinden bilir işi" dedirten bir yazıya imza attı. İktidarın sürekli "Bu bize nasıl yarar?" mantığı ile hareket ettiğini ileri süren Ataklı, milletin ortak acısı depreme de siyaset bulaştırdığı sözde yazısında özetle şunları kaydetti:

"Büyük depremin ardından 10 ilde OHAL ilan edilmesine aslında kimse şaşırmadı.

(...) Deprem sonrasına müdahaledeki ağır başarısızlık belli ki AKP Genel Başkanı’nı sarsmıştı.

Her olayı “Bu bize nasıl yarar?” mantığı ile değerlendiren iktidar zihniyeti sanıyorum bu sefer biraz panikte.

Var güçleriyle olayı kendilerine yarayacak yöne çevirmeye çalışıyorlar. (...)"