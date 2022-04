Can Ataklı iyice haddini aştı! FETÖ'cüleri övüp erişim kısıtlamasını eleştirdi

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi isimlerin sosyal medyadan yaptığı yayınları övdü. "FETÖ'cü olmaları benim için fark etmiyor" diyen Ataklı, kanalların birçoğuna Türkiye'den erişim kısıtlaması olmasını eleştirdi. Ataklı, geçtiğimiz aylarda da 15 Temmuz hain darbe girişimini 'oyun' olarak nitelemişti.

Geçtiğimiz aylarda kişisel YouTube hesabından 15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden ve yaşananları 'bir oyun' olarak nitelendiren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu kez de firari FETÖ'cüleri övdü.

"Cemaatçi olmaları benim için önemli değil"

Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven’in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.

"Muhalefetin dikkatini çekmesi lazım"

Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı, "Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış. Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye’de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor. Youtube’a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan’ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor." diye konuştu.

Ataklı Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, FETÖ’cülerin yayınlarının muhalefetin dikkatini çekmesini gerektiğini vurguladı.

Youtube Ataklı'nın videosunu trendlere ekliyor

Ataklı'nın firari FETÖ'cüleri övdüğü yayın, YouTube tarafından trend videolar arasına eklenerek Türk izleyiciler arasında dikkat çekmesi sağlandı.

Cevheri Güven kimdir?

Firari FETÖ'cü Güven, 2010'da Deniz Baykal'a yönelik kasetin sahne almasında parmağı olan bir isimdi. ABD'deki bir internet sitesi üzerinden ilk kez gösterime giren o kasetin “ikinci sürümünü” kendi internet sitesinde yayınlayan Yener Dönmez isimli zanlı, bu hadisede Cevheri Güven ile bağlantısını itiraf etmişti.