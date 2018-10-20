Çamur banyosunun faydaları neler?

Çamur banyosu nabzı ve vücut ısısını artırır (sıcak uygulama), Damar gelişimini hızlandırır. Kıkırdak dokusunu takviye eder. İltihap ve ödem gidericidir. Ağrı kesicidir. Kas gevşeticidir. Hücre yenileyicidir. Kemik hücrelerini uyarır. Eklem içi sıvısının üretimini hızlandırır. Toksin atılışını artırır, detoksifikasyon etkisi ile birçok hastalığın gelişimine engel olur.

Kireçlenmeler, iltihaplı eklem romatizmaları, yumuşak doku enflamasyonları, yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji, miyofasiyal ağrı sendromu), kas spazmları, dolaşım bozukluğuna bağlı ödemler ve selülit tedavisinde etkilidir.



Güçlü bir tonik etkisine sahiptir. Herhangi bir cilt hastalığı olmaksızın da tazeleyici, sıkılaştırıcı ve koruyucu olarak kullanılabilir.