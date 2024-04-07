Çamur at izi kalsın! ‘Filistinlilere belgesiz şartsız yatay geçiş’ söylemi palavra çıktı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son zamanlarda basında yer alan Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz ve şartsız yatay geçiş imkanı tanındığına dair haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. YÖK, bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Savaş nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte olduğu gibi bugün de açıktır" dedi. Bu açıklama ile misafir öğrencilere yönelik herhangi bir özel ayrıcalık olmadığı vurgulandı.
YÖK, basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, şartsız yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialarını yalanladı. YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, şartsız yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır. Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan ‘özel öğrencilik’ imkanı tanınmıştır. Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri şartıyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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