İstanbul’un en yüksek yapısı unvanını alan Çamlıca Kulesi, mega kendi çirkin görüntüden kurtarıp turistler için yeni bir merkez haline geldi. Peki, Çamlıca Kulesi’ne giriş ücretli mi?

Çamlıca Kulesi ziyaret saatleri | Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Çamlıca Kulesi seyir terası ziyaretçilere açıldı. Tam ücret 60 lira, indirimli ücret ise 30 lira olarak açıklandı. Kule, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alıyor. Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir. Kule, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı unvanının sahibi oldu.

Çamlıca Kulesi’ne gitmek isteyenler adresi araştırmaya başladı. Çamlıca Kulesi’nin adresi şöyle: Kısıklı, Kuledibi Sk., 34692 Üsküdar/İstanbul