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'Camiye yardım' bahanesiyle dolandırdı! İfade verip serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandıran kişi, savcıya ifade verdikten sonra salıverildi.

01 Ocak 2019 Salı 17:52
'Camiye yardım' bahanesiyle dolandırdı! İfade verip serbest bırakıldı

Samsun'da camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.'nin (80) yanına gelen K.Ç. (49) adlı bir şahıs, camiye yardım etme bahanesiyle kırtasiyelerde satılan oyuncak 200 lira paraların içinde bulunduğu zarfı vererek imama vermesini istedi. Zarfın içinde fazla para olduğunu söyleyip yaşlı adamı kandırarak 200 lira parasını alan K.Ç. olay yerinden kaçtı.

Serbest bırakıldı

Dolandırıldığını anlayan A.C. ise polis ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak K.Ç. isimli şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Müştekinin parasını geri ödeyen A.C., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:52
  1. Samsun
  2. İlkadım

YORUM YAZ

  • suçun cezası yoksuçun cezası yok20 dk önce
    hırsızlığın suçu yok. 70-80 tane sabıkası olupta hala daha sokakta gezenler var. toplumun çıban başı olmuşlar. bunlar kimin canını yakıyor ? yazık bu halka. suçun cezası yok.

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