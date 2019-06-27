Camiye karşı şampanya patlatanlara sert tepki! ‘Bunu yapanlar insan olamaz’ 23 Haziran akşamı İstanbul'da kutlama yaparken, camiye karşı şampanya patlatan taşkın gruplar vatandaşların da tepkisine sebep oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasını bahane eden PKK sempatizanı bir grup da terör örgütü lehine sloganlar atmıştı.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr İstanbullular 23 Haziran'da ikinci kez sandık başına giderek tercih yaptı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu %54,21 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu'nu desteklemek isteyen gruplar 23 Haziran akşamı sokağa çıkarak kutlamalar yaptı. Söz konusu kutlamalarda CHP'li adayın bazı taraftarları, camiye karşı şampanya patlattı. Terör örgütü PKK sempatizanları da yol kapatarak örgüt lehine sloganlar attı. Akit Soruyor ekibi bugün seçmenlere 23 Haziran akşamı yaşananları sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar sözde kutlamaları kınarken, yaşananların provokasyon olabileceğini söyledi.

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