Camilerin ihyasına CHP’den ret oyu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan veya edilen 12 tescilli eseri, ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı.

İBB Meclisinin gündemine sevk edilen raporda, “Beyoğlu’nda; Hatuniye Külliyesi, Fatih’te; Eme Kadın Camii, Haydarpaşa Camii, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Camii, Defterdar Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Camii, Deniz Abdal Camii, Voynuk Camii ve Katip Muslihittin Mescidi ile Üsküdar’da; Fıstıklı Mescidi’nin ihya edilme kararı alındığı” belirtildi.

“Tescilli kültür varlıklarının imar planlarına işlenmesi” istenilen rapor, mecliste görüşülürken CHP’li üyeler karşı çıktı. CHP grubu adına söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Esin Hacıalioğlu, rapora red oyu vereceklerini belirterek “Üç ilçedeki bazı tarihi eserlerin ihya edilmesine karar veriliyor. Bizim buna olumsuz red oyu vermemizin temel sebebi şudur, İstanbul’un eski eserlerin ihya edilmesinde neden yalnızca dini eserlere öncelik veriliyor” dedi.

Cami ihyasına doğrudan karşı çıkamayan CHP’li üyeler, böyle bir gerekçe ile red oyu verdiler.