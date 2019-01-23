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Camilerin ihyasına CHP’den ret oyu

Yıllarca Türkçe ezanı dayatıp, yüzlerce camiyi ahır olarak kullanan CHP zihniyeti, İBB Meclisi’nde hortladı. Meclis’in CHP’li üyeleri 12 cami ve mescidin ihyası için hazırlanan rapora karşı çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan veya edilen 12 tescilli eseri, ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı.

İBB Meclisinin gündemine sevk edilen raporda, “Beyoğlu’nda; Hatuniye Külliyesi, Fatih’te; Eme Kadın Camii, Haydarpaşa Camii, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Camii, Defterdar Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Camii, Deniz Abdal Camii, Voynuk Camii ve Katip Muslihittin Mescidi ile Üsküdar’da; Fıstıklı Mescidi’nin ihya edilme kararı alındığı” belirtildi.

Tescilli kültür varlıklarının imar planlarına işlenmesi” istenilen rapor, mecliste görüşülürken CHP’li üyeler karşı çıktı. CHP grubu adına söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Esin Hacıalioğlu, rapora red oyu vereceklerini belirterek “Üç ilçedeki bazı tarihi eserlerin ihya edilmesine karar veriliyor. Bizim buna olumsuz red oyu vermemizin temel sebebi şudur, İstanbul’un eski eserlerin ihya edilmesinde neden yalnızca dini eserlere öncelik veriliyor” dedi.

Cami ihyasına doğrudan karşı çıkamayan CHP’li üyeler, böyle bir gerekçe ile red oyu verdiler.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
  1. Aydın
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi
  3. Beyoğlu
  4. Fatih
  5. Üsküdar
  6. İBB Meclisi
  7. CHP
  8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Esin Hacıalioğlu
  9. Cami ihyası

YORUM YAZ

  • Ax111Ax1111 sa önce
    CHP grubu sözcüsü İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Esin Hacıalioğlu, "neden yalnızca dini eserlere öncelik veriliyor” demiş. Siz CHP olarak yıkımda, ahıra çevirmede, satmada, kapısına kilit vurmada önceliği neden camilere vermiştiniz? Şimdi ise imarında doğal olarak rahatsız oluyorsunuz. Yesinler sizin halkçılığınızı. Halk kim, siz kim? Cami kim, siz kim? Din kim, siz kim? İnsan , insana değer vermek kim siz kim? Bu halkın, bu milletin sırtında sadece yüksünüz..Ne zaman ineceksiniz? Her halde indirilmeyi bekliyorsunuz. Çünkü CHP de bu milletin, halkın sırtına zorla bindirilmişti.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    birde bu ihya edilme işlerinde çok büyük paralar dönüyor. ihale konusundada akp uzman. birde bu açıdan bakmak lazım olaylara. yani resmi soygundur bunun adı. faturalı belgeli soygun. haram olsun.

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