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Gündem Camilerde kimseye virüs bulaşmadı
Gündem

Camilerde kimseye virüs bulaşmadı

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde din görevlilerine Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgiler veren Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Diyanet İşleri Başkanlığının salgının başlamasından bu yana çok ciddi önlemler aldığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:17:00 -
Camilerde kimseye virüs bulaşmadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet yetkililerinin, ülke genelindeki din görevlileriyle sık sık online görüştüğünü ve tedbirlerin kesinlikle aksatılmaması talimatını verdiğini belirten Bozkurt, şunları söyledi: "Gerek Kur'an kursları gerek camilerde bütün tedbirler eksiksiz uygulanıyor. Camilerimize maskesiz girilmiyor. Sosyal mesafeye uyuluyor ve vatandaşımız ellerini dezenfekte edebiliyor. Camilerimizin hoparlöründen günde 5 vakit anonslar yapılıyor. Din görevlilerimiz de canla başla salgınla mücadele ediyor. Camilerimizde 1,5 metre arayla işaretlenmiş alanlarda namaz kılınabiliyor. Maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor. Şu ana kadar 'bana camide koronavirüs bulaştı' diyen kimse olmadı."

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