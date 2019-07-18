Camiler çocuklarla şenlendi

Ağrı'daki camilerde, yaz Kur'an kurslarına kayıt yaptıran 22 bin çocuğun sesi yankılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz Kur'an kurslarına kent genelinde çocuklar yoğun katılım gösterdi. 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle 17 Haziran'da başlayan ve 8 hafta sürecek kurslara il merkezi, ilçeler ve köylerden şimdiye kadar 22 bin çocuk kayıt yaptırdı.

Kur'an-ı Kerim öğrenme aşkıyla camileri dolduran çocuklara, İl Müftülüğünce görevlendirilen 911 eğitici tarafından siyer, ibadet ve ilmihal konularında da eğitim veriliyor.

Camilere koşuyorlar

Sabahın erken saatlerinde dini kitaplarla caminin yolunu tutan öğrenciler, yaz Kur'an kursları sayesinde hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de İslam ahlakıyla eğitim alıyor. İl Müftüsü Tandoğan Topçu, yaptığı açıklamada, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemli olduğunu söyledi. Yaz Kur'an kursları dışında da Ağrı'da müftülük olarak yıl boyunca kurslarının devam ettiğini ve çocukların kurslara gösterdikleri yoğun katılım dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu: "Kur'an kurslarımız, eğitim, öğretim açısından ve ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer çocuklarımızın dini bütün, maneviyatına, ahlakına bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun yolu Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumak ve hayatımıza yansıtmakla söz konusu olacaktır."

Ağrı ve merkez 7 ilçede ve tüm köylerde 22 bin öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını ifade eden Topçu, camilerin çocuklarla dolduğunu belirterek, kursların Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini bildirdi.