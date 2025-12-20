  • İSTANBUL
Yerel

Camideki pitbull dehşetinde sahibine adli ve idari ceza!

Camideki pitbull dehşetinde sahibine adli ve idari ceza!

Kocaeli Çayırova’da cuma namazı öncesi camiye giren pitbull cinsi köpek, cemaat arasında büyük paniğe neden oldu. Olayın ardından yakalanan köpeğin sahibi N.U. hakkında “hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma” suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca idari para cezası uygulandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi, dün (19 Aralık 2025 Cuma) benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü ve vaaz verildiği sırada, açık kapıdan giren tasmalı bir pitbull, cemaatin arasına daldı.

VAAZ SIRASINDA PİTBULL PANİĞİ

Cami hocasının vaaz verdiği esnada cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan yasaklı ırk köpek, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda;

  • Harekete Geçildi: Cemaatin durumu bildirmesi üzerine köpek, vatandaşların yardımıyla zarar vermeden dışarı çıkarıldı.

  • Belediye Müdahalesi: İhbar üzerine gelen Çayırova Belediyesi ekipleri, köpeği yakalayarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

SAHİBİNE ÇİFTE YAPTIRIM

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda köpeğin sahibinin N.U. olduğu belirlendi. Sorumsuz sahibi hakkında şu işlemler başlatıldı:

  • Adli İşlem: Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca "Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak" suçundan 6 aya kadar hapis istemiyle dosya açıldı.

  • İdari Para Cezası: Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yasaklı ırkın denetimsiz bırakılması ve çevreye risk oluşturması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

