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Aktüel Camide mahsur kaldı, polis ekipleri ulaştı
Aktüel

Camide mahsur kaldı, polis ekipleri ulaştı

Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan Rıza Ergin, polis ekiplerinin ulaştığı cami görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:36:00 -

Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan 44 yaşındaki Rıza Ergin, polis ekiplerinin ulaştığı cami görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ergin, yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin, burada namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı. Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak yardım isteyen Ergin, cami görevlisi Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifaden Ergin, "Bu camiyi çok seviyorum. Namazlarımı kılayım, evime öyle gidiyim diye düşünerek camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Ben de acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1.5 saat içeride kaldım. Ben de cep telefonumla polisi arayarak yardım istedim" dedi.

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