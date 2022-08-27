Camide Atatürk provokasyonu yapmıştı... Ümit Özdağ'ı kimse takmamış
Gittiği camide siyasi şov yapmaya kalkışan ve cemaati provoke etmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Özdağ’ın, “Atatürk'ün ruhuna el Fatiha” dediği ancak 1 kişi hariç kimsenin Özdağ'ı kâle almadığı görüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine dikkatleri kendi üzerine çektiği bir kurguya imza attı. Kameramanı ile birlikte cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı. İmama bağıran Ümit Özdağ, “Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?” diye sordu.
Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından “Atatürk'ün ruhuna Fatiha” dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.
Video kaydını Özdağ'ın yardımcısının çektiği belirlendi.
Görüntüler, Zafer Partisi'ne yakın trol hesaplar tarafından dolaşıma sokulurken, o anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.
Görüntülerde Ümit Özdağ’ın Atatürk'ün ruhuna “el Fatiha” dediği ancak neredeyse kimsenin Fatiha okumadığı anlar yer aldı.