Cami saldırısını engellediler! Norveç polisinden teşekkür

Barum'da 10 Ağustos'ta El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlemek isteyen Philip Manshaus'u durdurarak olası bir facianın önüne geçen Refik ve ona yardım eden Jave, Barum Emniyet Müdürlüğüne davet edildi.

Barum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer'in de bulunduğu davette, Emniyet Müdürü Beate Gangas Krog, Refik ve Jave'yi kapıda çiçekle karşıladı.

Krog, kahramanlıkları nedeniyle ikiliye teşekkür ederek, ''Hızlı ve zamanında müdahaleniz sayesinde birçok kişinin hayatı kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, 21 yaşındaki saldırgan 10 Ağustos'ta, kapı kodu nedeniyle camiye giremedi ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştı.

Rafik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etti.

Öte yandan, cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlarından gözaltında tutulan ve sorgusu devam eden Manshaus ise yöneltilen suçlamaları kabul etti.