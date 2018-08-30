Cami cemaatinden hırsızlığa karşı zincirli çözüm

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi Hazreti Aişe Camii'nde bulunan şadırvandaki musluklar ve cemaatin ayakkabıları sürekli çalınınca, cami cemaati ve mahalleli hırsızlıktan bıktı. Mahalleli bu durum karşısında bir çözüm üretti ve cami içerisindeki değerli ısıtıcılar ve klimaları korumak için caminin kapısına zincir vurdu.

Hazreti Aişe Cami Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Demir, caminin değişik zamanlarda musluklarının çalındığını ve kapılarının patlatıldığını belirterek, "Değişik zamanlarda camimizin musluklarının çalınması ve camimizin ve taziye evimizin kapılarının zorlanmıştı. Bizler cami cemaati ve mahalleli olarak olmaması gereken bir şey yaptık. Kapılarını zincirledik çünkü camide ısıtıcılar klimalar gibi değerli eşyalar var. Bundan dolayı çıktığımız zaman kapıları kapatıyoruz. Madde bağımlısı gençler camiye zarar vermeye başladılar. Cemaatimizin ayakkabıları da çalınıyordu” diye konuştu.

Öte yandan caminin bahçesinde bulunan sebilin musluklarının çalınma görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.