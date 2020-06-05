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Aktüel

Cami çatısında cuma namazı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında Arafat Cami çatısında vatandaşlar ile birlikte cuma namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:46:50 -
Cami çatısında cuma namazı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında Arafat Cami çatısında vatandaşlar ile birlikte cuma namazını kıldı.


Yenişehir semtinde bulunan vatandaşların yoğun olarak katılım sağladığı cuma namazında, vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtılırken ateş ölçümleri de gerçekleştirildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların özlemle beklediği cuma namazına ikinci haftada da kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Bu kapsamda Yenişehir ilçemizde hem camilerimizin avlularında hem de camilerin haricinde park ve açık havada sosyal mesafe kuralına riayet ettik. Vatandaşlarımız evlerinde abdest aldıktan sonra Arafat Cami avlusunda gerekli ateş ölçümü yapılıp, koruyucu maske ile tek kullanımlık seccadeler dağıtılarak hep birlikte namazımızı eda ettik” dedi.


Cuma namazının ardından Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci vatandaşlarla bir süre görüştü.

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