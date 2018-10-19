Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde kullanılır?

PENCERELERİNİZİ SİLİN

Pencereleriniz mi kirlendi? Hemen suyun içine yumuşatıcı ilave edin. Sprey şişesine koyup pencerelerinize sıkın ve kuru bezle camlarınızı temizleyin. Pencerelerinizin nasıl parladığını görünce etkisine inanamayacaksınız.

YERLERİ PASPASLAYIN

Yumuşatıcılar, sadece kıyafetlerinizi yumuşatmakla kalmaz aynı zamanda yerleri de pamuk gibi yapar. Ilık suyla yumuşatıcıyı karıştırın ve karışımla yeri paspaslayın. Yerde en ufak bir toz kalmayacak ve sert zemininizin yumuşadığını göreceksiniz.

MOBİLYALARINIZIN TOZUNU ALIN

Tıpkı yerlerde olduğu gibi yumuşatıcılar mobilyalarınızdaki tozların kökünü kazır. Sprey şişesine su ve yumuşatıcı ekleyip, mobilyalarınıza sıkın ve kuru bezle kurulayın. Mobilyalarınız yepyeni gözükecek.

DUŞAKABİNLERE SIKIN

Yumuşatıcı ve suyu sprey şişesinde karıştırın. Daha sonra duşakabine sıkın. Bulaşık süngeri ile bölgeyi iyice temizleyin. Lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

ARAÇ KOLTUKLARINIZI SİLİN

Araç koltuklarında kirler mi oluştu? Sıcak su ve yumuşatıcı karışımını deneyin. Koltuklarınız hem pırıl pırıl olacak hem de aracınıza bindiğinizde muhteşem bir kokuyla bırakacak.

PASLANMAZ ÇELİKLERİNİZİ PARLATIN

Önce kuru beze karışımı damlatın. Daha sonra da bölgeye uygulayın. Paslanmak çelikleriniz pırıl pırıl pırıldadıklarını görünce sizde şaşıracaksınız.