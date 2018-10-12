Çamaşır nasıl yıkanmalı?

Dikkatsiz bir şekilde yapılan çamaşır yıkama işlemlerinin sonucunda çok değer verdiğiniz kıyafetleriniz giyilemeyecek hale dahi gelebilir. Bu detaylara sırasıyla bakacak olursak:



İlk önce eşyalar renklerine göre ayrılmalıdır. Beyaz çamaşırlar beyazlar ile renkli olanlar ise renkliler ile yıkanmalıdır. Renklilerde suyun sıcaklığı kesinlikle soğuk olmalıdır.

Beyaz çamaşırlarda ise ketenlerde veya pamuklularda suyun sıcaklığı yüksek olabilir. Renkliler bir kere yıkamada boya verirse bir daha vermez düşüncesi çok yanlıştır. Boya veren kumaş her zaman boya verir.

Yıkama işlemlerinde ön yıkamanın şöyle bir faydası vardır. Makine çalıştığında ilk başta temizleyiciyi alır daha sonra ilk baştaki kirleri dışarı akıtır. Bu sebeple beyazlar için ön yıkama faydalıdır. Renkliler için ön yıkama pek faydalı değildir. Çünkü renklilerde ne kadar ön yıkama yaparsanız renklilerin renk atması o kadar fazlalaşır. Beyazlar için ise böyle bir sorun yoktur.

Yıkanan kıyafetler iplere mandalla asılarak kurutulabiliyor. Fakat özellikle yünlü kumaşlar asılmamalıdır. Yünlü kumaşlar, kurutma sepetinin üzerine serilerek kurutulabilir.

Yıkanan çamaşırları kalorifer üzerine koymak ya da güneşe doğru asmak zararlıdır. Çünkü kalorifer üzerine koyduğunuz bir üründe kalorifer peteklerinin izleri çıkabilir. Çamaşırınız ütülendiğinde bile bu iz kaybolmayabilir.

Güneşe doğru astığınız zaman ise eşyalarınız güneşin zararlı ışınları nedeniyle renk kaybına uğrayabilir.