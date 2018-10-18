Çamaşır kurutmanın püf noktaları

Çamaşırlarınıza istediğiniz kadar parfümlü yumuşatıcılar ekleyin, dış mekanlarda kuruyan çamaşırların kokusunun yerini herhalde hiçbir şey tutamaz. Çamaşırları bol oksijenli bir dış mekanda kurutmak her zaman için en iyi yöntemdir.

● Mandalları asla balkondaki telin üzerinde bırakmayın. Nem ya da yağmur gibi etmenlerin etkisiyle paslanabilir ve çamaşırlarınızda kalıcı lekeler bırakabilirler. Ayrıca güneş plastiği sertleştirdiğinden plastik mandallar kısa sürede esneme paylarını yitirip kırılacaktır.

● Çamaşırları asmadan önce kırışıklıkları gidermek için mutlaka bir-iki kez silkeleyin.

● Tişört ve bluzları baş aşağı, etek ve pantolonları ise bel bölgelerinden asmalısınız.

● Pileli bir eteği bel bölgesinden astıktan sonra her bir pileyi mandalla sıkıştırın. Böylece pilelerin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

● Saf yün kazaklarınızı kuruturken özel bir yöntem uygulamanız gerekir. Elde yıkadığınız kıyafet ya da tekstilleri kesinlikle sıkmamanız gerekiyor. Suyunun süzülmesi için 2 havlu arasında bekletebilir, böylece suyu süzüldükten sonra asabilir, sarkmalarını engelleyebilirsiniz.

● Çamaşırlar yıkanır yıkanmaz asın. Aksi halde kıyafetler kuruduktan sonra nem kokusu üzerlerine sinecektir. Nem kokusunu yok etmenin tek yoluysa çamaşırları yeniden yıkamaktır. Belki çamaşır deterjanının bulunduğu göze karbonat ya da renksiz sirke ekleyebilir, kokunun tamamen gitmesini sağlayabilirsiniz.

● Kalorifer petekleri üzerinde kuruyan giysiler yumuşaklığını yitirir.

Sararmışsa: Çamaşırlarınızın kat yerlerinde oluşan sarı çizgileri yok etmek için, bunları çiğ sütle ıslatın. Güneşte kuruttuktan sonra yıkayın.

Renk: Keten çamaşırlarınızın, nazik trikolarınızın, bluzlarınızın ilk günkü parlaklıklarını ve güzel renklerini devam ettirmek istiyorsanız, son durulama suyuna beyaz sirke ilave edin.

Çamur: Elbisedeki çamur lekesini çıkarmak için hiçbir zaman elbiseyi hemen fırçalamayın. Çünkü çamur lekesi genellikle kuruyunca hafif bir fırçalamayla çıkar. Eğer leke çıkmamakta ısrar ederse, eşit miktardaki su ve sirke karışımıyla silin.

Tamam!

Ayrıca: Çamaşır yıkarken soğuk su kullanın. Sıcak su kullanınca makine 3 kat fazla enerji harcıyor. birçok deterjanın soğuk suda da iyi çözünebildiğini unutmayın.

Soğuk suda çözünebilen deterjan ya da sabun tozu kullanın.

PAMUKLULAR GÜNEŞİ GÖRÜNCE YIKANMIŞ OLACAKLAR

“Nature” dergisinde yayınlanan habere göre, pamuklu kumaş üzerine tabaka halinde yerleştirilen titandioksit parçacıkları katalizör görevi yaparak, dokunun içindeki kirin sökülmesine yardımcı oluyor. Temizleme sürecini başlatmak için kumaşın yalnızca güneşe tutulması gerekiyor. 2008’de verilen bu müjdeli haberin ayrıntısında pamuklu giysilerin insanın üzerindeyken şöyle güneşli açık havada gezivermesinin kafi olacağı da vardı. Fakat henüz yaygınlaşamadı.