Çamaşır deterjanınızı kendiniz yapın

Çamaşırlardaki leke çıkar ancak bu çamaşırlar teninize değdiğinde sağlığınızı olumsuz etkiler. Organik temizliğe geçmeden önce öncelikle çamaşır sodasını kullanın. Yoksa çamaşırlarınızda kalan kimyasal deterjan kalıntıları yüzünden çamaşırlarınız sararır.

Toz Çamaşır Deterjanı

Bir çorba kaşığı boraks, bir çorba kaşığı çamaşır sodası ve yarım çorba kaşığı karbonat.. Hepsi bu..Üstelik üç-on paraya patlar size..

Yapılışı: Malzemeleri deterjan gözüne koyun ve makinenizi çalıştırın. Bu karışıma dilerseniz bir ölçü doğal zeytinyağı sabunu rendesi de ekleyebilirsiniz. (Renkliler için kullanırken iki çay bardağı doğal sabun rendesi, yarım çay bardağı çamaşır sodası ve boraks, çeyrek çay bardağı karbonat )