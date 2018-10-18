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Cam temizleyici yerine...

Cam temizleyici kullanmak istemiyorsanız sizlere bir önerimiz var...

18 Ekim 2018 Perşembe 17:17
Cam temizleyici yerine...

Cam temizleyicilerin çoğu su, amonyak ve biraz da mavi boya karışımından başka bir şey değildir. Mavi boya göz boyamak için kullanılır. Fakat içindeki amonyak fazlasıyla tahriş edici gazlar yayar ve kazara püskürtülürse gözlerinize zararlı olabilir. Bunlar yerine;

● 2 mililitre bitkisel kaynaklı sıvı sabun veya yeterince arap sabunu, büyükçe bir fincan sirke ve 500 ml sıcak suyu karıştırıp püskürtücülü bir şişeye doldurun. Temizlemek ve cilalamak için yüzde 100 pamuklu bir bez kullanın. Hem çevreyi, hem kendinizi korumakla kalmaz, lüzumsuz yere de para harcamamış olursunuz.

● Keza 2 çorba kaşığı çamaşır sodası ve 3 bardak su; 2 çorba kaşığı mısır nişastası, yarım bardak sirke ve 4 litre ılık su karışımı da işinizi görecektir.

Pencerelerinize yukarıdaki karışımları püskürtüp keten bir havlu, temiz, nemli güderi bez veya kauçuk cam sileceği ile temizleyebilirsiniz. Gazete kağıdı da bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadır ancak, nemlendiklerinde kimyasal duman verirler.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:17
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