İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!' Çinli Profesör Jiang’dan çarpıcı analiz! Dünyanın gözünden kaçan güç Türkiye! Stratejik coğrafyasıyla kimsenin vazgeçemediği kral yapıcı Yeni yatırım yapmayan İBB ve İSKİ topun ağzında İstanbul’da su krizi kapıda 100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak! Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi! Milli savunmaya yerli vagon desteği devam ediyor… Milli Savunma Bakanlığı’na 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı ormana terminatör böcek (calosoma sycophanta) bırakıldı.

 

Marmaris’te, ormanlara ciddi zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böceğinin yoğun görüldüğü alanlara terminatör böcek olarak bilinen calosoma sycophanta bırakarak doğaya dost bir yöntemle mücadele yürütüyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çam kese böceğinin yoğun olarak tespit edildiği bölgelerde biyolojik mücadeleye hız verildi. Bu kapsamda, zararlıyla doğal yollarla mücadele eden ve terminatör böcek olarak adlandırılan calosoma sycophanta türü doğaya salındı. Doğaya bırakılan calosoma sycophanta türü böceklerin, çam kese böceğinin larvalarıyla beslenerek popülasyonu kontrol altına aldığı belirtildi. Bu yöntem sayesinde ekosistemin dengesi korunurken, ormanlara zarar verilmeden etkili bir mücadele sağlandığı aktarıldı. Biyolojik mücadelenin önümüzdeki süreçte daha geniş alanlara yayılmasının planlandığı belirtildi.

