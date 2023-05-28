Canan Karatay'ın uyarısı: Soğanın en faydalı hali bu, vitaminleri koruyor! Sonuçları iyi geliyor duyurusu yaptı
Canan Karatay sağlıklı yaşam önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Kök bitkilerinin faydalarını her fırsatta ifade ediyor. Bunlardan biri de soğan. Soğan vitamin deposu dedi. Prof. Dr. Canan Karatay, besinlerin tüketimine değinirken dikkat etmeleri gereken noktaların altını çizdi. Herkesin sofrasında bulunan soğanın tüketiminde uyarılarda bulundu. Sopanın içerdiği maddelerin olumlu etkileyebileceğinin altını çizdi.Canan Karatay'dan iyi gelen mucize besini açıklandı. Hepimizin mutfağında yer alan bu besin meğer neleri engelliyor... İşte dikkat çeken detaylar...
Kök bitkilerin vazgeçilmezi soğan. Soğanın her hali faydalı olsa da Canan Karatay'a göre en faydalısı çiğ tüketmek. Peki soğanın faydaları neler? İşte detaylar...
SOĞANIN FAYDALARI
SOĞAN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.
ASTIMA DA İYİ GELİYOR
Kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı oluyorr. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
KALP KRİZİNE KARŞI KORUYUCU
Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.
İlginizi çekebilir→ Etkilerini söylediğimizde soğuk duş alacaksınız: Vücudunuzda şok etkisi! Herkes yaptı, başladılar! İşte detay...→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Canan Karatay'dan hayat kurtaran açıklama: Bir kuruş para vermeden evde hazırlayın! Duyan şaşıracak! O bombası!→ TIKLAYINIZ