Vücuda güzellik aşılıyor! Bunu yiyen çok uzun yaşıyor! Alman ve Çinliler kullanıyor: Kullanımı için kürü yapımı

Sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Vitamin ve mineral kaynağı yiyecekleri tüketmeye özen göstererek cildinizi güzelleştirebilirsiniz.

Hardal tohumu, cildi güzelleştiren ve sağlığa faydalı olan ürünlerden biri. Hardal tohumu içerisinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve demir minerallerinin yanı sıra B, C, K ve E vitaminleri bulunur.

Bu nedenle insan sağlığı açısından çok önemli katkılar sunan hardal ya da hardal tohumu cilt sağlığını da destekler. Ayrıca güçlü bir vitamin ve mineral kaynağı olduğu için ömrü de uzatır.

Hardal tohumunun kullanımı eski tarihlere kadar dayanır. Helenistik ve Roma döneminde dahi kullanılan hardal baharatının ana vatanı ise başta Bangladeş ve Hindistan ülkeleri olmak üzere Batı Asya ülkeleri olduğu bilinir. Alternatif tıpta Çin, Almanya'da sıkça kullanılıyor. Hardal tohumunun muhteşem faydaları....

Hardal tohumu kas sağlığınızı korur. Hardal tohumu güçlü bir magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Bu nedenle kas ağrılarını önemli oranda azaltır. Kas ağrıları dayanılmaz bir hal aldıysa bir miktar hardal tohumunu ezin ve su ile karıştırıp macun haline getirin. Ve ağrılı bölgeye masaj yaparak sürün.

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UYKUSUZLUK SORUNU ÇEKENLERE KESİN ÇÖZÜM

Uykusuzluk sorunu çekiyorsanız hardal tohumu tam size göre. Özellikle Uykusuzluk şikâyetlerinden hardal tohumu ile kurtulabilirsiniz.

Bunun için yapılması gereken tek şey düzenli olarak ve miktarında aşırıya kaçmadan hardal tohumunun tüketilmesi.

VÜCUTTAKİ ENFEKSİYONU TEMİZLER

Hardal tohumunda bulunan mikrop kırıcı maddeler, enfeksiyonların temizlenmesinde büyük role sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonu durumunda oluşan akıntılar, hardal tohumu sayesinde sonlandırılır. Enfeksiyonu yok ettiği gibi yan etkilerini de ortadan kaldırır. Vücudun bağışıklığını güçlendirir.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ İLE CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Hardal tohumunun cilde faydaları da bulunur. Antibakteriyel bir etkisi bulunan hardal tohumu, özellikle de mantarı tedavi etme amaçlı geçmişten günümüze kullanmakta olan doğal bir ilaçtır.

Sivilce sorununu ortadan kaldırır ve cildi güzelleştirir. Hardal tohumu ayrıca sedef hastalıkları üzerinde de etkilidir.

HARDAL TOHUMU VÜCUDU TEMİZLER

Vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri atmak istiyorsanız hardal tohumu tüketebilirsiniz. Özellikle hardal tohumu çayı vücuttaki ödemi atar. Şişkinliği önler. Daha zinde hissetmenize yardımcı olur.

HARDAL TOHUMUNUN ZARARLARI VAR MI?

Siyah hardal tohumu nadir de olsa alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu reaksiyonlar arasında kaşıntı, deride döküntü kızarıklık vs. ortaya çıkabilir. Fazla tüketildiği taktirde midede ülsere sebep olabilir. Siyah hardal tohumu cilt üzerine direkt uygulanırsa ciltte kabarcık oluşumuna sebep olabilir. Bu sebeple hardal tohumu tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

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