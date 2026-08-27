Çalışmaktan Kaçınmak Ne Zaman Hak Olur?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

İşçi çalışmaktan kaçınma veya fesih hakkını hangi şartlarda kullanabilir?

Epilepsi hastası bir tıbbi sekreter, kendisinin rahatsızlığını beyan ederek, başka bir bölümde çalışmak ister.

Şifai olarak işverene yaptığı müracaat kabul görmez.

Çalışan iş akdini fesh ettiğini, tazminatlarının ödenmesini ister.

İş kanunu 24. maddesine göre, çalışan sağlık sebebiyle iş sözleşmesini fesh edebilir.

Mevzuatta iş değişikliğini isteyen kişi, rahatsızlığına ilişkin rapora dayanak tutularak müracaat etmemiştir.

Feshin haklı olduğunu ispat edememiştir.

Feshin ispat yükümlülüğü çalışandadır. Fesih şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti bakımından uzman bilirkişilerden rapor alınmalıdır.

İşyerinde hayati tehlike varsa ve giderilmezse çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanır, iş akdini fesh eder. Tazminatını alır.

İş yerlerindeki hayati tehlikeden dolayı yasal prosedür sağlanmadan, çalışan fesih hakkını kullanamaz.

Burada en önemli hususlardan bir tanesi de iş yerlerinde çalışan kişilerin, çalıştıkları işe bedenen ve ruhen uygun olduğunun hekim raporu ile tespitidir.

Epilepsi raporu, çalışanın özlük dosyasında bulunmalıdır.

Sağlık raporunda işçinin nerede çalışacağı, ne iş yapacağı belirtilmelidir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 11.02.2020 tarihli kararında;

‘’ İş Kanunu’nun 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, davacının çalışma koşulları, yaptığı iş, yaşı ve hizmet süresi bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi, Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu alınmalıdır..." der.

Hiçbir çalışan kendi başına işten ayrılma kararı vermemelidir.

Kalın sağlıcakla,