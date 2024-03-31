  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tuğçe Kazaz eleştirilere cevap verdi! Oyum Murat Kurum’a... Bir Murat Kurum yüz Ekrem İmamoğlu eder

YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Oy verme sorunsuz devam ediyor

Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Seçim günü bile boş durmuyorlar! Metro A.Ş CHP'li görevlilere okullarda yemek dağıttı!

Araplar Togg’u kopyaladı mı? BAE'nin projeleri pes dedirtti: Gören bir daha bakıyor! İşte perde arkası

1 milyondan fazla EYT’li daha emekli olabilir!

İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı! İşte en fazla seçmenin olduğu ilçeler…

Türkiye sandık başında! İşte yurttan oy verme manzaraları

İkiyüzlü ABD! İsrail'e hem bombalama diyor hem de bomba veriyor

İstanbul-Sandık yemini ederek göreve başladılar
Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandı
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 14:51:00 -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah." dedi.

Bakan Işıkhan, eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi belirlemek amacıyla oyumuzu kullandık. Bu seçim sonuçları gelecekte projelerle ve hizmetlerle yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Işıkhan açıkladı! İşsizlik oranında müthiş düşüş
Bakan Işıkhan açıkladı! İşsizlik oranında müthiş düşüş

Ekonomi

Bakan Işıkhan açıkladı! İşsizlik oranında müthiş düşüş

Bakan Işıkhan'dan kritik uyarı! 'Sandıklara sahip çıkın'
Bakan Işıkhan'dan kritik uyarı! 'Sandıklara sahip çıkın'

Gündem

Bakan Işıkhan'dan kritik uyarı! 'Sandıklara sahip çıkın'

'Hepsini açıklayın' dedi, Vedat Işıkhan da açıkladı
'Hepsini açıklayın' dedi, Vedat Işıkhan da açıkladı

Gündem

'Hepsini açıklayın' dedi, Vedat Işıkhan da açıkladı

Bakan Işıkhan duyurdu! Son 22 yılın zirvesindeyiz
Bakan Işıkhan duyurdu! Son 22 yılın zirvesindeyiz

Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu! Son 22 yılın zirvesindeyiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23