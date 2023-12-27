Çalışma saatleri değişecek mi? Öneri Meclis'te kabul edildi

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

Çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı.

Öneri, aynı zamanda çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini içeriyordu.

Genel Kurul'un çalışmalarına 16 Ocak Salı günü başlaması beklenirken, Türkiye'de çalışma saatleri ve günlerine dair resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.



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