Çalışan beyin acıktırıyor



Ödevlerden önce, sonra ve ödev sırasında öğrencilerden alınan kan örnekleri, zihinsel çalışmanın glikoz ve insülin seviyelerinde büyük dalgalanmalara yol açtığını ortaya koydu.



Araştırmayı yürüten Kanada'nın Quebec eyaletindeki Laval Üniversitesi profesörlerinden Jean-Philippe Chaput, bu dalgalanmaların zihnî çalışma gerginliğinin ya da glikoz yakma sırasındaki biyolojik adaptasyonun sonucu olabileceğini belirtti. Chaput, vücudun bu dalgalanmalara, beynin kullandığı tek yakıt olan glikoz dengesini yeniden sağlamak maksadıyla acıkarak tepki verdiğini kaydetti.

Çok yediğini düşün daha az acık!

Çok yediğini “düşünmenin” iştahı azaltabileceği belirlendi.



İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Jeffrey Brunstorm ve ekibi, yaptığı bir araştırmanın sonucu “Tok olduğunu düşünenlerin daha az acıktığını” ortaya koydu. Araştırmanın obeziteyle mücadeleye ışık tutabileceğini belirten bilim adamları, bu sonucun açlığın denetiminde idrakin rolünü gösterdiğini vurguladı.

İşte acıktıran besinler



Beyaz ekmek

Beyaz şeker

Börek, çörek, poğaça

Tatlılar, özellikle unlu tatlılar

Unla yapılan yiyecekler

Bisküvi, grissini

Pasta, kurabiye

Pirinç pilavı

Kalitesiz makarna

Çok tatlı meyveler

Meyve suları

Şekerli her türlü içecek, kolalar

Kızarmış patates

Hamburger

Pizza

Cipsler

Not: Bu yiyecek ve içeceklerden özellikle insülin fazlalığı (hiperinsülinemi) ve insülin direnci olanlar ile diyabetliler uzak durmalılar.