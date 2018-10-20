Çalışan beyin acıktırıyor
Yapılan yeni bir araştırma, fazla düşünmenin şişmanlatabileceğini ortaya koydu. Araştırma Kanada’da yapıldı.20 Ekim 2018 Cumartesi 16:20
Ödevlerden önce, sonra ve ödev sırasında öğrencilerden alınan kan örnekleri, zihinsel çalışmanın glikoz ve insülin seviyelerinde büyük dalgalanmalara yol açtığını ortaya koydu.
Araştırmayı yürüten Kanada'nın Quebec eyaletindeki Laval Üniversitesi profesörlerinden Jean-Philippe Chaput, bu dalgalanmaların zihnî çalışma gerginliğinin ya da glikoz yakma sırasındaki biyolojik adaptasyonun sonucu olabileceğini belirtti. Chaput, vücudun bu dalgalanmalara, beynin kullandığı tek yakıt olan glikoz dengesini yeniden sağlamak maksadıyla acıkarak tepki verdiğini kaydetti.
Çok yediğini düşün daha az acık!
Çok yediğini “düşünmenin” iştahı azaltabileceği belirlendi.
İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Jeffrey Brunstorm ve ekibi, yaptığı bir araştırmanın sonucu “Tok olduğunu düşünenlerin daha az acıktığını” ortaya koydu. Araştırmanın obeziteyle mücadeleye ışık tutabileceğini belirten bilim adamları, bu sonucun açlığın denetiminde idrakin rolünü gösterdiğini vurguladı.
İşte acıktıran besinler
Beyaz ekmek
Beyaz şeker
Börek, çörek, poğaça
Tatlılar, özellikle unlu tatlılar
Unla yapılan yiyecekler
Bisküvi, grissini
Pasta, kurabiye
Pirinç pilavı
Kalitesiz makarna
Çok tatlı meyveler
Meyve suları
Şekerli her türlü içecek, kolalar
Kızarmış patates
Hamburger
Pizza
Cipsler
Not: Bu yiyecek ve içeceklerden özellikle insülin fazlalığı (hiperinsülinemi) ve insülin direnci olanlar ile diyabetliler uzak durmalılar.
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