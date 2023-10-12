Çalınan otomobilden geriye bu parçalar kaldı!
Hatay'da otomobil çalıp parçalayan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araç parçalanmış halde ele geçirildi.
Hatay'da oto hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet, otomobilin parçalarına ayrılmı haline ulaştı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili operasyon yapıldı.
Zanlılar cezaevine gönderildi!
Yapılan operasyonda araç parçalanmış halde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y. ve H.B. şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.