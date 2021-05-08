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Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar
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Aktüel Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar
Aktüel

Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar

Kütahya'da çaldıkları koyunları taşımak için 2 de otomobil çalan hırsızlar enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:38:00 -
Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar

Kütahya'da çaldıkları koyunları taşımak için 2 de otomobil çalan hırsızlar yakalandı.

Simav ilçesinde 2 otomobil ile 2 küçükbaş hayvan çalan şüpheliler yakalandı. 2 şüphelinin çaldıkları hayvanları taşımak için otomobil çaldığı, bagajına sığmayınca da onu bırakıp bir başka otomobili çaldığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler araçlardan birini boş arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu saptadı.

İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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