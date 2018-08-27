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Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve malzemeyi 10 bin liraya satan hırsız yakalandı

Tekirdağ'da girdiği bir zirai ilaç deposundan 80 bin lira değerinde zirai ilaç çalan hırsız gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:05
Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve malzemeyi 10 bin liraya satan hırsız yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir zirai ilaç deposundan 80 bin lira değerinde zirai ilaç ve malzeme çalan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde ilaç deposunun pencere demirlerinin kesilmiş olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İLAÇLARI LÜLEBURGAZ'DA SATTI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası, depoya giren bazı şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.İ. ve Ş.K. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı M.İ. emniyetteki ifadesinde demir kesme makasıyla deponun pencere parmaklıklarını keserek içeri girdiğini, çaldığı ilaçları Lüleburgaz ilçesinde bir kişiye 10 bin lira karşılığında sattığını kabul etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K. serbest bırakılırken, M.İ. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:05
  1. Muratlı
  2. Lüleburgaz
  3. Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi

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