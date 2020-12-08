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Aktüel Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaralayan şüphelinin "yağma" soruşturmasına takipsizlik
Aktüel

Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaralayan şüphelinin "yağma" soruşturmasına takipsizlik

Takipsizlik kararından: -"Yağma' suçu bakımından şüpheli Muhammed Enes U'nun, müşteki Dadaş Aras'ın aracında bulunan 3 bin lirayı, müştekiyi yaralayarak aldığına dair delil tespit edilemedi"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:12:31 -
Çakarlı araçla durdurduğu sürücüyü yaralayan şüphelinin "yağma" soruşturmasına takipsizlik

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U. ile ilgili yürütülen "yağma" suçuna ilişkin soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, şüpheli Muhammed Enes U'nun, 21 Ağustos 2020'de 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla Hadımköy İstanbul Caddesi'nde seyreden müşteki Dadaş Aras'ı çakarlı aracıyla durdurması, megafonla alenen hakaret etmesi, aracından inip kendini polis olarak tanıtması, tabancısını teşhir etmesi ve büyük boy bir avcı bıçağıyla vücudunu çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak yaralamasına ilişkin olay anlatıldı.

Şüpheli Muhammed Enes U'nun müştekinin aracına giderek 3 bin lirasını ve kimlik kartlarını aldığı ve olay yerinden uzaklaşması iddialarının da araştırıldığı belirtilen kararda, bu konuyla ilgili olay yerinde bulunan kişilerin tanıklığına başvurulduğu aktarıldı.

Bilgi sahibi olarak ifade veren S.G adlı bir kişinin, şüphelinin para ya da herhangi bir şey aldığını görmediğini beyan ettiği hatırlatılan kararda, "yağma" suçu bakımından şüphelinin, müştekinin aracında bulunan ve şikayetçinin, "şüpheli tarafından alındığını" belirttiği 3 bin lirayı, müştekiyi yaralayarak aldığına dair delil tespit edilemediği kaydedildi.

Bu parayı olay esnasında başkaca faili meçhul şüphelilerin de alabileceğinin değerlendirildiği belirtilen kararda, toplanan delil, bilgi ve belgelerden, "yağma" suçunun işlendiği yönünde şikayetçinin soyut iddiası dışında kamu davası açılması için şüpheliyi haklı kılacak yeterlikte ve kuvvette delil, iz, eser ve emarenin elde edilemediği dile getirildi.

Kararda, "Yağma' suçu bakımından şüpheli Muhammed Enes U'nun, müşteki Dadaş Aras'ın aracında bulunan 3 bin lirayı, müştekiyi yaralayarak aldığına dair delil tespit edilemedi." denildi.

Başsavcılık, delil yokluğu nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına yönelik (takipsizlik) karar aldı.

- Diğer soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheli hakkında "yağma" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verildiği, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtilmişti.

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, geçen günlerde tutukluluk incelemesi yaptığı şüpheli Muhammed Enes U. ile ilgili, "şüphelinin tutukluluk durumunun halinin kaldırılmasını gerektirir neden görülmediği ve atılı suçun tutuklama gerektiren suçlardan olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına yönelik karar vermişti.

Bu incelemeyle ilgili savunması alınan şüpheli, atılı suçu kabul etmediğini belirtmiş, serbest bırakılmayı talep etmişti.

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