Çakar'dan olay açıklama: VAR'ını yoğunu...

Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanan maçta Beşiktaş lehine bir penaltı kararı veren ve Galatasaray'ın bir penaltısını da VAR'a giderek iptal eden Cüneyt Çakır'a sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Ahmet Çakar da çok sert tepki gösterdi.



Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ı katlettiğini iddia eden Çakar, mikro blog sitesi twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cüneyt Çakır VARını yoğunu ortaya koyup Galatasaray'ı katlediyor" ifadelerini kullandı.



