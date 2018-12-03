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Çakar'dan olay açıklama: VAR'ını yoğunu...

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'a Ahmet Çakar'dan çok sert bir eleştiri geldi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
Çakar'dan olay açıklama: VAR'ını yoğunu...

Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanan maçta Beşiktaş lehine bir penaltı kararı veren ve Galatasaray'ın bir penaltısını da VAR'a giderek iptal eden Cüneyt Çakır'a sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Ahmet Çakar da çok sert tepki gösterdi.

Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ı katlettiğini iddia eden Çakar, mikro blog sitesi twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cüneyt Çakır VARını yoğunu ortaya koyup Galatasaray'ı katlediyor" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:00
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