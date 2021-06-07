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Dünya Çağrıları karşılıksız bıraktı! Papa'dan tepki çeken tavır
Dünya

Çağrıları karşılıksız bıraktı! Papa'dan tepki çeken tavır

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini söyledi ama özür dilemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:12:00 -
Çağrıları karşılıksız bıraktı! Papa'dan tepki çeken tavır

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini söyledi fakat özür dilemedi.

Papa Franciscus, Vatikan’da geleneksel Pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan ön raporlara ve haberlere değindi.

Papa, "215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada'dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı Psikoposlara ve Kanada'daki tüm Katolik Kilisesi'ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum. Bu üzücü keşif, geçmişin acıları ve ıstırapları hakkında daha çok farkındalık yaratıyor." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kanada'nın siyasi ve dini makamlarının konuya açıklık getirmek ve uzlaşı yolunda devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Hayatını kaybeden çocuklar için dua eden Papa, Kanada kamuoyundan gelen özür taleplerini karşılıksız bıraktı, özür dilemedi.

Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Marc Miller, daha önce yaptığı açıklamada, Papa'nın yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Bence bugüne kadar özür dilememiş olmaları, bugüne kadar bir özür açıklaması yapılmamış olması utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

Kamloops kentindeki Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nda 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından, Kanada genelinde faaliyet gösteren tüm yatılı kilise okullarının çevresinde arama başlatılmıştı.

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Yorumlar

deniz

PAPALIĞIN EN BÜYÜK KORKUSU TÜRKLERDİR EMİN OLUN OSMANLI GİBİ GÜÇLENİR KARŞIMIZA DİKİLECEK KORKUSU AHHH VATİKAN SİZLER NELERİ PLANLARSINIZ BİZLER RUHUNUZU BİLİRİZ HUN İMPARATORU ATİLLA ROMAYI PARÇALADIĞINDA YALVARIYORDUN TÜRK HAKAN ATİLLAYA OSMANLI DOĞU ROMAYI YIKTIĞINDA FATİHE YALVARIYORDUN GÜN GELECEK EMİN OL BİZE YALVARACAKSIN O 215 ÇOCUK HAKKINDA BİR İKİ LAF ETSENE PAPA EFENDİ NEDEN SESİN ÇIKMAZ AHH PAPALIK PALDIR KÜLDÜR ORTADOĞUDA SOLUĞU ALMAYI BİLİYORSUN SEN NE SİNSİSİN NE SİNSİ KARDİNALLERİNLE TOPLANIYOR MUSUN ??? İÇİMİZDE UKTE KALDI BE 1481 OTRANTO SEFERİMİZ 1683 TE BARIŞ RÜZGARINI KAÇIRDINIZ AMA 2053 TE SİZE BARIŞI YAŞATACAĞIZ ZEVKLE 1453 RUHU GELECEKKKK
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Doktor

kafir pislikler. tarihiniz piskten ibaret.
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