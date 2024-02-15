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Gündem Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar!
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:50:00 - 2024-02-15 19:06:36

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini öğrenen hırsızlık zanlısı kaçmaya çalıştı. Adliye binası içinde yaşanan hareketli anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen hırsızlık zanlısı şahıs, kaçma girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı.

Ekipler kısa sürede yakaladı!

Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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