Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Seda Sayan ile mayıs ayında dünya evine girecek.