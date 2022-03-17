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Biyografi Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten kimdir?
Biyografi

Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten nereli kaç yaşında? Çağlar Ökten, Seda Sayan ile evlilik kararı almasından sonra bir hayli sorgulanır oldu. Seda Sayan Çağlar ÖKten ile mayın ayında nikah masasına oturacaklarını açıkladı. Peki kim bu Çağlar Ökten, Çağlar Ökten Seda Sayan’dan kaç yaş küçük? İşte Çağlar Ökten hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 16:42:00 - 2022-03-17 16:46:56
Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. 

Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir.

çağlar ökten

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Seda Sayan ile mayıs ayında dünya evine girecek.

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