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Medya Çağla Şıkel’e ölüm tehdidi
Medya

Çağla Şıkel’e ölüm tehdidi

Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Şıkel, savcılığa başvurup tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:52:00 -
Çağla Şıkel’e ölüm tehdidi

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı! Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

Deliller dosyada

Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

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