Çağın: "Çeşme Belediyespor, genç ve dinamik kadrosuyla hedefine ulaşacak"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın, genç, dinamik, koşan, mücadele eden, Çeşme’nin dokusuna uygun iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, 2019-2020 sezonunda play-off hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, kadrosundaki eksikleri tamamlamaya çalışırken, yeni sezonun antrenman programına da başladı.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın, yeni sezon hazırlıkları ve sezon sonu hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezona, yoğun bir antrenman temposu ve hazırlık maçlarıyla hazırlanacaklarını açıklayan Çağın, "2019-2020 sezonunun sakatlıksız, başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Geçen seneki kadromuzu muhafaza ederek, eksik noktalarımıza oyuncu takviyeleri yapmaya çalışıyoruz. Genç, dinamik, koşan, mücadele eden, Çeşme’nin dokusuna uygun, iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Planladığımız şekilde gidersek, başarılı bir sezon geçirip, hedefimiz olan play-off’a ulaşmak istiyoruz. Elbette hedefimize giderken inişler, çıkışlar olacaktır. her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir; ama sonuçta iyi bir takımımız var. Çok çalışacağız. Başarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

2019-2020 sezonu Süper Amatör Lig Güney Grubu şu takımlardan oluşuyor;

Alaçatıspor, Balçova Belediye Termal, Bayındırspor, Çeşme Belediyespor, Güzelbahçe Belediyespor, Narlıdere Belediyespor, Ödemişspor, Selçuk Çamlık, Torbalı Çaybaşı, Halilbeylispor, Şirinyerspor, Gaziemir Gençlik Spor, Özçamdibispor