Cadillac ilk elektrik motorlu otomobili Lyriq'i duyurdu

Dünya artık yüzünü tamamı ile elektriğe ve teknolojiye döndürmeye başladı. İlk elektrikli motora sahip olan Tesla'dan sonra otomobil pazarında rekabet edebilmek için ünlü otomobil markalari üretim Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlara çevirdiler. Elektrikli motorun hiç gaz emisyonun olmaması ayriyeten yakıt masfraflarının içten yanmalı motorlara göre daha az olması kullanıcılarınelektrikli araçları tercih etmesindeki en büyük etken olarak gözüküyor. Başlangıçta Tesla ile başlayan bu serüven bir çok araba üreticilerinin de planlamalarını bu pazara yönetmiş durumda. Bilindiği üzere ülkemiz Türkiyenin'de yerli ve milli aracı olan TOGG piyasada kendine yer arayacak. Birçok Asya, Avrupa ülkelerinin bu yöndeki hareketlerine İngiltere'den de bir tanıtım geldi.

İngiliz lüks araç üretici Cadillac, bünyesindeki ilk elektrikli otomobil Lyriq'i dünyaya duyurdu. SUV araç sınıfında olacak Lyriq'in donanımsal özellikleri bi hayli ilgi çekici. Ayrıca tek şarj dolumu ile 500 km menzile sahip olması bir diğer albenili özelliği. Fütüristik tasarıma sahip bir SUV modeli olarak karşımıza çıkan Lyriq, bu tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.Aslına bakacak olursak Lyriq, nisan ayı içerisinde duyurulacaktı. Ancak koronavirüs pandemisi, herkesi etkilediği gibi Cadillac'ın da planlarını sekteye uğrattı

Modern çizgilerle çağa ayak uyduracak

Teknik özelliklerine baktığımız zaman Cadillac Lyriq'in bataryası, 100 kWh enerji üretiminin yanı sıra 150 kW'nin üzerinde hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak bu araç, tam dolu batarya ile yaklaşık 500 kilometre yol yapabiliyor. Cadillac Lyriq'in dış tasarımı ve uzun menzili kadar, iç tasarımı da hayli ilgi çekici. Çünkü Lyriq geliştiricileri, bu SUV modelinin içinde tam 33 inç büyüklüğünde bir LED ekran kullanmayı tercih etmiş. Bu da aracı, Tesla ya da Audi e-Tron gibi araçlardan çok daha ilgi çekici bir hale getiriyor. Bu ekranda, sektörün en yüksek piksel yoğunluğuna sahip olunduğunu ve 1 milyardan fazla rengin gösterilebileceği iddia ediliyor

Mühendisler, kullanıcıların en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için Lyriq'in iç tasarımında önemli çalışmalar yapmış. Örneğin bu araçta sürücü destek sistemi, artırılmış gerçeklik desteğine sahip olan başüstü ekranlar, denetimli uzaktan park etme gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca bu aracı daha sessiz bir hale getirmek isteyen mühendisler, bu konuda da çok hassas çalışmalar yürütmüşler. Cadillac, tüm bunlara ek olarak elektrik motorlu SUV modelinde 19 hoparlöre sahip olan AKG Studio ses sistemi tercih ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda Lyriq'in elektrik motorlu bir SUV olması da dahil diğer her şeyden önce bir Cadillac olduğuna değinildi. Ayrıca iddialı bir çıkış yapan Steve Carlisle, Lyriq'in önümüzdeki 10 yıl içerisinde ABD'deki lüks tanımını baştan yazacağını açıkladı. Cadillac Lyriq, 2021 sonu veya 2022 başında yollara inmiş olacak. Fiyatı ile ilgili şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.