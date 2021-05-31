Çad'da karakola saldırı! 'Beş kişiyi kaçırıp infaz ettiler'

Çad Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, komşu Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) birliklerinin bir Çad askeri karakoluna saldırdığını, bir askeri öldürdüğünü ve beş kişiyi kaçırıp infaz ettiğini söyledi.

Bakanlık, ağır silahlı kişilerin Pazar günü erken saatlerde Çad'ın Orta Afrika Cumhuriyeti sınırında 12 Çadlı askerin bulunduğu bir karakola saldırdığını söyledi.

Çad, planlı ve canice gerçekleştirilen bu son derece ciddi savaş suçunun cezasız kalmayacağını bildirdi.

Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki büyükelçiliğine gönderdiği yazıda, infaz edilen beş askerin cesetlerinin alınarak ülkeye getirilmesi için talimat verdi.

OAC'nin iletişim bakanı Ange Kazagui bugün yaptığı açıklamada, OAC birliklerinin Çad sınırı yakınında bir isyancı grubu takip etmesi üzerine yanlışlıkla bir yangın çıktığını ve her iki taraftaki askerlerin ölümü ile neticelendiğini söyledi.

Bangui'deki hükümetin kuzey müttefiki ile barışa bağlı kaldığını ve olayı araştırmak için ortak bir komisyon kuralacağını söyledi.

Bildiride, "Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmalardan derin üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

2013'ten beri OAC'de on binlerce mültecinin isyancıların neden olduğu şiddet dalgalarından kaçtığı bin kilometrelik geçirgen bir sınırı paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilere gün geçtikçe geriliyor.

OAC, 2013'teki darbeyle Cumhurbaşkanı François Bozize'nin devirmesinden bu yana istikrarsızlıkla sarsılıyor. Geçen aralık ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini sabote etmek amacıyla isyanvı gruplar büyük şehirlere saldırılar düzenledi.

Çad, bölgedeki baskın askeri güç. Bir süre için Afrika'nın OAC'ı istikrara kavuşturma çabalarında merkezi bir rol oynadı, fakat 2014'te güçlerini geri çekti. O sırada Çad birlikleri, OAC'daki birçok kişi tarafından çoğunlukla Müslüman Seleka isyancılarının yanında yer almakla suçlandı.

Kaynak: star.com.tr