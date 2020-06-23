C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?
Vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biri olan C vitamini, güçlü bir antioksidan özelliği ile birlikte nerdeyse her derde deva oluyor. Peki C vitamini nelere iyi geliyor? C vitamini içeren besinler neler? İşte detaylar...
C vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biridir. Güçlü bir antioksidan ve antiseptik özelliği bulunan C vitamini, doğada birçok besinde bulunur. Uzmanlar, özellikle bağışıklığı güçlendirmede çok etkili olan C vitamininin nerdeyse her derde deva olduğunu söylemektedir. Peki C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini nelere iyi geliyor? İşte detaylar...
C vitamininin faydaları
- Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik rahatsızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Yapılan çalışmalar, C vitamininin tansiyon düşürücü etkisi olduğunu da göstermiştir.
- Yüksek kolesterol ve trigliserid düzeylerinin dengelenmesine yardımcı olur.
- Üst solunum yolları hastalıklarının semptomlarını azaltır.
- Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, stresi azaltır.
- Baş ağrısı, eklem ağrıları ve göz hastalıklarına da birebir gelir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.
- Kandaki ürik asit düzeyini azaltarak gut ataklarını önlemeye yardımcı olur. Gut hastalığının gelişim riskini de önemli ölçüde azaltır.
- Cilt yüzeyindeki hücreleri yeniler. Saç dökülmesi ve cilt hastalıklarını önler.
C vitamini hangi besinlerde bulunur?
- Kırmızı ve yeşil biber
- Domates
- Roka
- Marul
- Brokoli
- Maydanoz
- Ispanak
- Karnabahar
- Lahana
- Limon
- Mango
- Bezelye
- Portakal
- Mandalina
- Greyfurt
- Kivi
- Ananas
- Çilek