C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biridir. Güçlü bir antioksidan ve antiseptik özelliği bulunan C vitamini, doğada birçok besinde bulunur. Uzmanlar, özellikle bağışıklığı güçlendirmede çok etkili olan C vitamininin nerdeyse her derde deva olduğunu söylemektedir. Peki C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini nelere iyi geliyor? İşte detaylar...

C vitamininin faydaları

- Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik rahatsızlığa karşı koruyucu etkisi vardır. Yapılan çalışmalar, C vitamininin tansiyon düşürücü etkisi olduğunu da göstermiştir.

- Yüksek kolesterol ve trigliserid düzeylerinin dengelenmesine yardımcı olur.

- Üst solunum yolları hastalıklarının semptomlarını azaltır.

- Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, stresi azaltır.

- Baş ağrısı, eklem ağrıları ve göz hastalıklarına da birebir gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.

- Kandaki ürik asit düzeyini azaltarak gut ataklarını önlemeye yardımcı olur. Gut hastalığının gelişim riskini de önemli ölçüde azaltır.

- Cilt yüzeyindeki hücreleri yeniler. Saç dökülmesi ve cilt hastalıklarını önler.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

- Kırmızı ve yeşil biber

- Domates

- Roka

- Marul

- Brokoli

- Maydanoz

- Ispanak

- Karnabahar

- Lahana

- Limon

- Mango

- Bezelye

- Portakal

- Mandalina

- Greyfurt

- Kivi

- Ananas

- Çilek