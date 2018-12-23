0553 313 94 23

Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi

Türkiye’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) havuzunda boşalan iki hakim üyelik için yapılan oylamada 101 ülkenin oyunu alarak Bylock’çu hakim Aydın Sefa Akay’ın yerine seçildi.

23 Aralık 2018 Pazar 12:51
Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi

Yeni Akit  Ankara

Bylock’çu hakim Aydın Sefa Akay’ın yerine Türkiye’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar 101 ülkenin oyunu alarak Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) hakimi seçildi. UCMRM havuzunda boşalan iki hakim üyelik için yapılan oylamada Türkiye’nin adayı, Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksar’ı tebrik etti ve başarılar diledi. UCMRM’nin üyesi olan Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bylock kullandığının ortaya çıkması nedeniyle tutuklanmıştı. Akay’ın tutuklanması BM ile Türkiye arasında gerginliğe de yol açmıştı. Akay daha sonra terör örgütü üyeliğinden mahkûm olmuş ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:51
  1. Ankara
  2. Bylock
  3. Aydın Sefa Akay
  4. Prof. Dr. Yusuf Aksar
  5. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM)
  6. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  7. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  8. BM
  9. terör örgütü üyeliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi uygulamalarına destek
    1. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    2. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    3. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    4. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    5. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. "Netanyahu modern zamanların..
    8. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    9. Suriye sınırını geçmek isterken..
    10. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    11. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    12. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    13. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    15. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    16. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    17. FETÖ, 'Çatı'ya ankesörle bağlanmış
    18. Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma..
    19. Antalya'da canavar alarmı! Koyunları..
    20. Hamas'tan Filistin Meclisinin..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak