Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi

Yeni Akit Ankara

Bylock’çu hakim Aydın Sefa Akay’ın yerine Türkiye’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar 101 ülkenin oyunu alarak Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) hakimi seçildi. UCMRM havuzunda boşalan iki hakim üyelik için yapılan oylamada Türkiye’nin adayı, Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksar’ı tebrik etti ve başarılar diledi. UCMRM’nin üyesi olan Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bylock kullandığının ortaya çıkması nedeniyle tutuklanmıştı. Akay’ın tutuklanması BM ile Türkiye arasında gerginliğe de yol açmıştı. Akay daha sonra terör örgütü üyeliğinden mahkûm olmuş ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.