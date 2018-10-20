Buzdolabının kötü kokmaması için...

Düzenli olarak temizlenmeyen, içinde artık yemekler bırakılan buzdolapları koku yapar. Peki, doğru bir buzdolabı temizliği nasıl yapılır? Gün içerisinde mutfağa bırakılan ve buzdolabına doğru bir şekilde yerleştirilmeyen gıdalar kısa sürede kötü kokulara sebep olabilir. Bozuk, kokmuş gıdalar ise aile sağlığınızı berbat eder. Ayda bir de buzdolabının içini mutlaka silmek gerekir.

Temizliğe başlamadan önce buzdolabının fişini prizden çekin ve içindeki bütün yiyecekleri boşaltın.

Buzdolabını temizlemek için yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Metal temizleme süngerlerinden kaçının çünkü bu süngerler buzdolabınızın çizilmesine yol açar.

Buzdolabının ve buzluğun içini sirkeli su ile silmeye özen gösterin. Ardından mutlaka temiz bir bezle ıslak kısımların geçin ve kapakları açık bir şekilde kurumasını bekleyin. Deterjandan, yani kimyasal zehirden kaçının.

Rafları ve sebze gözlerini temizlik esnasında çıkarın. Bu parçaları sirkeli suda yıkadıktan sonra durulayın, buzdolabının içinin temizliği bittikten sonra yerlerine yerleştirin.

Temizlik esnasında soğutma ayar düğmelerinin ve ışık donanımları gibi elektrikli bölmelerin içine su kaçmamasına özen gösterin.

Buzdolabı kapağının iç kısmında bulunan lastik contanın ıslak kalmamasına dikkat edin çünkü ıslak kalan conta eriyerek bozulabilir.

Ayda bir kere de buzdolabını çekerek altını temizleyin..

Tedbirler neler olmalı

Ayrıca buzdolabınızda koku oluşmaması için aşağıdaki uyarıları dikkate almalısınız:

Yiyecekleri uygun kaplarda veya buzdolabı poşetlerinde muhafaza edin.

Meyve ve sebzeleri naylon poşetlerde saklamayın. Rastgele poşetler sebzeleri zehirler. Ayrıca sebzeyi yıkamadan muhafaza edin.

Şarküteri ürünlerini derin dondurucuda saklamaya özen gösterin.

Buzdolabınızı tıka basa ve gelişigüzel doldurmayın.



Buzdolabına dökülen gıdaları vakit kaybetmeden silin.



Kapaklı saklama kabınız yoksa yiyeceklerin üzerini streç filmle kaplayın.

Temiz buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için raflarına içine kabartma tozu konulmuş küçük kaseler yerleştirin. Kapağını kapatın ve 5-6 saat bekletin.

Buzdolabına koyacağınız bir bardak süt de istemediğiniz kötü kokuları birkaç saat içinde yok edecektir.