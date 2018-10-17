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Buzdolabına süt koyarsanız...

Evinizde işinize yarayacak püf noktaları sizler için derledik...

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
Buzdolabına süt koyarsanız...

● 1 tas sütü buzdolabına koyun ve bir, iki gün süreyle bırakın. Süt, buzdolabınızdaki kokuları alacaktır. Fakat bu süt ziyan oldu demektir; artık içilmez. Bir başka çözüm daha var. Her sabah buzdolabının alt gözüne dört dilim limon koyun ve günlük olarak değiştirin.

● Kokuları çekmesi için bir başka yöntem ise hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinde birer kutu karbonat bulundurmaktır. Galiba bu en iyi yöntem. Çünki karbonatı gıdaya karıştırmadan, evye, kapkacak temizliğinde kullanabilirsiniz.

● Ayda bir kez buzdolabını durdurup tüm yiyecekleri dışarı çıkarın. 1 fincan karbonat ve yeterince arap sabununu, 4 lt sıcak suda karıştırın. Kutu ve tepsiler dahil tüm yüzeyleri bu karışımla temizleyip yarım bardak sirke karıştırılmış sıcak suyla durulayın.

● Ütü altı temizliği için karbonatla ovun.

● Bal lekesi olur olmaz ılık suyla yıkanır, durulanır ve lekeden kurtulunur.

● Bakırları parlatmak için kaya tuzu ve sirke ile ovun.

● Elde bulaşık yıkarken formulünde klor olmayan, fosfor ve fosfatsız sıvı deterjanları kullanın ya da bir kalıp saf sabunu tavaya rendeleyerek üzerini örtecek kadar su ekleyin ve hafif ateşte eriyinceye kadar pişirin. Uygun bir kaba döküp, sıvı deterjanları kullandığınız gibi kullanın.

● Sıvı sabun veya arapsabunlu suya sirke katıp, bulaşıkta kullanabilirsiniz.

● Yanmış tencere/tavayı tuzlu veya patates kabuklu suda bir gece beklettikten sonra, kaynatıp temizleyebilirsiniz.

● Yanmış kararmış çaydanlıklarınız için, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, yarım bardak sirke ve biraz suyu karıştırıp çaydanlığın içinde kaynatın.  

● Havlularınızın çok yumuşak olmasını istiyorsanız mutfak tuzu dökülmüş sıcak suda bir saat bekletin, durulayın ve asın.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
  1. buzdolabı kokusu nasıl geçer
  2. bakır nasıl parlatılır
  3. bal lekesi nasıl çıkar
  4. püf noktalar

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