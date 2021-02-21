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Yaşam Buzdan dolayı aracının kapısının açılmadığını sanan vatandaşın güldüren sonu
Yaşam

Buzdan dolayı aracının kapısının açılmadığını sanan vatandaşın güldüren sonu

Soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde aracının kapısının donduğu için açılmadığını sanan vatandaşın daha sonrasında gerçeği öğrendiği videosu sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:21:00 -

Soğuk hava ve kar yağışı Tüm Türkiye’de etkisini gösteriyor.

Sosyal medyada dolaşan bir video ise  hem güldürdü hem de düşündürdü.

Videoda, aracının kapısının buz tutmasından dolayı açılmadığını zanneden bir vatandaş, demlikle kapıya sıcak su dökerek açmaya çalışıyor.

Meğer kapı kilitliymiş

Yanında arkadaşlarında bulunan vatandaş ne yaptıysa da arabasının kapısını açamadı. O anda yanındaki arkadaşlarından birisi aracın kilitli olabileceğini söyledi. Bunun üzerine anahtarın düğmesine basan vatandaş kapının açılmasıyla büyük bir şok yaşadı.

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