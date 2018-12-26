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Buz tutan Gölcük gölü görenleri kendine hayran bıraktı

4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl buz tuttu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:49
Buz tutan Gölcük gölü görenleri kendine hayran bıraktı

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre ölçüldüğü Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Yetkilileri, tatilcileri uyardı

Tabiat parkı yetkilileri, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölün buz tutmasıyla tabiat parkı ayrı bir güzelliğe büründü. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:49
  1. Gölcük
  2. Gölcük Tabiat Parkı
  3. Bolu

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