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Buz maskesinin inanılmaz faydaları

Buz maskesinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, buz maskesinin cilde faydaları nelerdir?

04 Eylül 2018 Salı 22:06
Buz maskesinin inanılmaz faydaları

Ciltteki güneş lekelerini giderir.

Sivilce ve akneleri azaltır. Cilde pürüzsüz bir görüntü kazandırır.

Gözaltı morluklarının gidermesine yardımcı olur.

Cilde sıkı ve gergin bir görünüm kazandırır. Cildin sarkmasını önler.

Buzun içerisindeki mineraller cildin daha canlı ve diri görünmesini sağlar. Cildi gençleştirir.

Günde iki kez buz kalıpları ile cilde masaj yapmak cilde tazelik ve canlılık kazandırır.

Buz, doğal tonik olarak kullanılabilir. Büyük gözenekler, siyah nokta veya sivilce gibi cilt problemlerinin çözümünde etkilidir.

Buz masajı kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklıkların oluşmasının önüne geçer. Yaşlanma izlerini geciktirir. Eğer göz çevrenizdeki kırışıklıkları azaltmak istiyorsanız, buzları dolaptan çıkarıp hemen kullanmamalısınız. Buzluktan çıkarılıp direkt kullanılan buz, göz çevresindeki damarların çatlamasına sebep olabilir. Bundan dolayı buzu dolaptan çıkardıktan sonra bir süre bekletip ilk soğuğu geçtikten sonra yüzünüze uygulamanızı tavsiye ederiz.

Nemlendirici kullandıktan sonra buz masajı yapmak, cildin hızlı bir şekilde canlanmasını sağlar.

Gözaltı şişliklerini giderir. Eğer yorgunluğunuz gözlerinizden belli oluyorsa, buz kalıbının içine yeşil çay koyun ve dondurun. Hazırladığınız yeşil çaylı buz kalıplarını gözaltlarınızda nazikçe gezdirin.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Ciltteki kırmızı lekeleri ve sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olur.

 

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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