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Buz kesti! Başakşehir'e "90. dakika" şoku

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, kendi evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak çok bir ağır yara aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:59
Buz kesti! Başakşehir'e "90. dakika" şoku

Konuk ekip Demir Grup Sivasspor, Volkan Babacan'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik skorla beraberliği yakaladı.

2 KIRMIZI KART

Brezilyalı futbolcu Mossoro, ilk olarak 37. dakikada Saivet’e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga’ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi.

Uzatma dakikalarında Arda Turan, yan hakeme yaptığı faul itirazları sonrasında hakemi itiyor ve bu hareketi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atılıyor.

BAŞAKŞEHİR 1-1 SİVASSPOR

(İKİNCİ YARI)

GOLLER: 14' Bajic (Başakşehir), 90+2 Volkan Babacan (k.k) (Sivasspor)

KIRMIZI KART: 38' Mossoro (Başakşehir)

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Mattias, J. Boye, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Hakan, Emre, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:59
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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